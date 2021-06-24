Из Калининграда возобновились рейсы в Турцию

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В четверг, 25 июня, из аэропорта «Храброво» был выполнен первый рейс в Турцию после снятия ограничений на перелеты в эту страну. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Рейс выполнила авиакомпании Azur Air. Самолет вылетел точно по расписанию в 13:10. В курортный город Анталью на борту воздушного судна отправился из Калининграда 151 пассажир.

В ближайшее время вылеты в Анталью запланированы 26, 27, 29 и 30 июня. Полеты будут выполнять авиакомпании Azur Air, Nordwind, Royal Flight. Рейсы осуществляются авиакомпаниями в рамках установленных соглашений с туроператорами.

Напомним, что авиасообщение между Россией и Турцией возобновилось 22 июня 2021 года. Вылеты в эту страну возможны из 32 городов России, в том числе и из аэропорта Калининград (Храброво). Для посещения Турции россиянам виза не требуется.