Празднование Дня города в Калининграде перенесли на сентябрь

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Празднование Дня города в Калининграде должно было пройти 3-4 июля, но из-за ухудшения ситуации с коронавирусом власти пошли на перенос даты. Такое решение приняли на сегодняшнем заседании комиссии по сметному самоуправлению и социальной политике

- Из-за сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации поддерживаем решение правительства Калининградской области о переносе празднования Дня города с 3,4 июля на 11,12 сентября, - объяснил глава Калининграда Андрей Кропоткин.

Окончательно новую дату празднования должны утвердить на ближайшем заседании городского совета. В каком формате пройдут гуляния (и выступит ли, как планировалось, Леонид Агутин) пока не сообщается.