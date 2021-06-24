В Калининградской области отремонтируют 23 автобусные остановки

В этом году в Калининградской области планируется отремонтировать 23 автобусные остановки. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Приводить в порядок автобусные остановки будут на трассе Зеленоградск – Приморск через Светлогорск в районе поселков Поваровка и Шумное, на дороге Приморье – Донское в поселке Филино, две на дороге Тишино – Багратионовск в поселках Березовка, Надеждино. Также отремонтируют остановки на трассах: Калининград – Знаменск – Озерск – Гусев – Добровольск – Неман в поселках Комсомольск, Домново – Ермаково, Привольное.

На проведение ремонта предусмотрено 72 млн рублей, работы должны быть завершены до сентября.