В Калининграде установят памятник советским солдатам, павшим за освобождение Европы от нацизма

Закладной камень. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде появится новый памятник. К следующему 9 мая планируют установить мемориал воинам Красной Армии, павшим за освобождение Европы от нацизма.

В четверг, 24 июня, в парке на месте будущего памятника открыли закладной камень.

Как отметила на открытии глава администрации Калининграда Елена Дятлова, парк будет развиваться как единый ансамбль, единый комплекс.

- Советская армия могла освободить нашу страну, дойти до границ и остановиться, но советские воины отдали жизнь за то, чтобы были свободны другие страны, другие народы. Об этом нужно помнить, - сказала глава администрации города.

Установка закладного камня увековечивает события освободительной миссии Красной Армии в Великой Отечественной войне. За освобождение 11 европейских стран сражались около 7 миллионов советских воинов. Особенно большую помощь Советский Союз оказал народам стран Центральной и Юго-Восточной Европы.

69 тысяч советских воинов погибли при освобождении Румынии, более 140 тысяч – в ходе боевых действий в Венгрии, свыше 26 тысяч – на австрийской земле. В боях за освобождение немецкого народа от нацизма на территории Германии пали смертью храбрых более 102 тысяч наших воинов.

Всего на полях сражений за рубежом погибло более миллиона советских солдат и офицеров, а общие потери Красной армии вместе с ранеными и пропавшими без вести составили свыше 3 миллионов человек.