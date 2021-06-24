Житель Ладушкина выращивал в теплице коноплю

Полицейские обнаружили в теплице у 33-летнего жителя Ладушкина 13 кустов конопли. Кроме того, во время обыска в квартире подозреваемого нашли наркотическое средство, которое оказалось гашишным маслом, общей массой более 13 граммов.

- В ходе разбирательства злоумышленник пояснил, что самостоятельно изготовил наркотическое вещество для личного употребления из конопли, которую он выращивал во дворе дома, - сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

Возбуждено уголовное дело

Выяснилось, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков.

Кроме того, ранее в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело за незаконное изготовление оружия. У него были изъяты банка с порохом и составные части винтовки системы «Маузер».