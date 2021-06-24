В Гвардейском районе открыли новый фельдшерско-акушерский пункт

. Фото: Правительство Калининградской области

Новый фельдшерско-акушерский пункт в поселке Ельняки Гвардейского района открылся в четверг, 24 июня. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Приписное население ФАПа составляет 565 человек. В нем обслуживаются жители четырех поселков, в том числе 69 детей.

«Фельдшерско-акушерский пункт оснащен медицинским оборудованием. Здание обеспечено всеми коммуникациями: автономным водоснабжением и водоотведением, пожарной сигнализацией, электрическим отоплением», - отметили в правительстве.

В пункте есть электрокардиограф, кислородный концентратор, анализатор для измерения глюкозы, холестерина в крови, дефибриллятор, стерилизатор, пеленальный стол и прочее.

Еще четыре ФАПа в Гвардейском районе ждут замены. А в районной больнице начат капремонт третьего этажа хирургического стационара, кровли и фасада основного стационарного корпуса.