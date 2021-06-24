Калининградец похитил у пенсионера сумку с деньгами

82-летний житель Калининграда забыл сумку в магазине на улице Баранова, а когда вернулся, ее уже не было. Мужчина обратился в полицию и, как оказалось, не зря.

Пресс-служба УМВД России по Калининградской области сообщает, что оперативники установили причастность к краже 45-летнего, ранее судимого горожанина.

«В отделении полиции мужчина сознался, что деньги в сумме 4 500 рублей потратил на собственные нужды, а сумку с пенсионным удостоверением выкинул», - говорится в сообщении.

Полицейские проверяют злоумышленника на совершение аналогичных преступлений на территории Калининграда.