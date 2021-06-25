В Калининграде откроется выставка, посвященная мэру Виктору Денисову

В Калининградском областном историко-художественном музее в пятницу, 25 июня, откроется выставка, посвященная народному мэру Виктору Денисову (1926-2004). Организаторы выставки отмечают, что он внес выдающийся вклад в развитие и нашего города, сохранение и восстановление его исторических памятников.

«Именно Виктор Денисов выступил с непопулярной в то время инициативой реконструкции и превращения памятников истории и архитектуры в учреждения культуры. Сложно представить, как выглядел бы город без Кукольного театра (кирха памяти королевы Луизы), Историко-художественного музея (Штадтхалле), Филармонии (кирха Святого семейства), Музея Янтаря (башня Дона), Кафедрального собора и других знаковых объектов», - сообщили в пресс-службе музея.

На выставке, которая откроется 25 июня в 16.00, представлены документы и личные вещи Виктора Денисова, переданные в фонды музея его дочерью Тамарой Викторовной в мае 2021 года.

Выставка «Калининград – судьба моя» работает до 26 июля.