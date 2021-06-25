У руин кирхи в поселке Ушаково впервые организуют газон

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Калининградская организация «Хранители руин» проведет необычный субботник на территории руин кирхи Бранденбург в поселке Ушаково Гурьевского района. У памятника впервые организуют газон.

«За четыре мероприятия на этом объекте мы максимально близко подошли к благоустройству его территории в духе «эстетики руин», а именно, к созданию первого в нашей практике настоящего газона в пределах памятника», - отмечают организаторы.

В воскресенье, 27 июня, планируют окосить территорию объекта и разбить в нефе кирхи газон поверх перекопанного черными копателями пола кирхи.

Отмечается, что работы согласованы с администрацией, православным приходом и службой охраны памятников.

Перчатки, инвентарь и прочее необходимое будет предоставлено.