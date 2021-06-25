В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в пятницу нет света и воды

. Фото: Архив "КП"

В Калининграде в пятницу, 25 июня, более 20-ти улиц в течение дня отключены от электричества. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет по следующим адресам:

ул. Краснознаменская 16

ул. Новинская 5-49а,10а-48

ул. Возрождения 1,5-33,2-30

ул. И. Земнухова 12-14а

(с/т «Железнодорожник» )

ул. Краснознаменская 11-29,4-28

пер. Краснознаменский 2-10

ул. Г. Щербаков10,12,14,16,18,20, 22, 26,

28, 19а,32, 34а,34,36

пер. Щербакова 1,3,5,7,2,4,8,10,68

ул. А. Орлова 1а,3,5,7, 4,6,8,10, 12,

14,16,18,20,22,24,25,26

пер. А. Орлова 3,5,7,9,11,11а,2,6

ул. Войкова 6,8,10,12,16,18,20, 24,26,

28,30,1,3,3а,5,7,9,11, 13, 15,17,

19,21,

23,25,27,29,31,33,35

пер. Снайперский 1,3,5,79,11,2,

4, 6,8,10

пер. Новинский 2,4,6,8,10,12,18

ул. Л. Иванихиной 1-5а,7 (д/сад № 83), 2-4а

ул. У. Громовой 2-26,12 (дет. поликлиника № 4)

ул. Батальная 62а

ул. Ген. Толстикова 19

ул. Луганская3, 5,7,9,11,13,15,17,19,21, 23 ,25, 27,29,29а, 31,33,37,4143,45,47,49, 2,4,

6,8,10,12,1 4,16,18,20,22,24, 26,28,30,32,34,34а,36,38,40,

42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64

ул. Аллея смелых 164

ул. Спортивная 1а-в,12,24

ул. Чкалова 21а9.

Холодное водоснабжение до 15 часов будет отключено по адресам:

ул. Заводская1-37,11(псих. больница №2),18а (д/с№99), 27б (МАОУ СОШ№48),31 (Центральная городская клиническая больница)

ул. Береговая 1-66

ул. Парковая1-23

ул. Рабочая1-15

пер Рабочий 3,4

ул. Воскресенская 1-6

ул. Крещенская 3

ул. Строительная1-15.