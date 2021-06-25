В Советске выявили самовольную постройку в охранной зоне кирхи

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Областная Служба госохраны памятников выявила самовольную постройку в охранной зоне кирхи в Советске. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, капитальное строительство ведется в границах территории объекта культурного наследия на улице Искры,1.

Как установили власти, застройщик уже уложил фундамент и возвел стены помещения, в котором, по всей видимости планируется разместить торговый объект. Самострой вплотную примыкает к стенам кирхи 1911 года постройки.

«Кирха является объектом местного значения, её государственная охрана относится к полномочиям органов местного самоуправления. Мы направляем уведомление о нарушении в администрацию Советского округа и рассчитываем, что муниципалитет не будет тянуть с решением о сносе самовольной постройки», – рассказал руководитель службы Евгений Маслов.