В Калининградской области в четверг сбили 5-летнего и 12-летнего пешеходов

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининградской области в четверг, 24 июня, под колеса автомобилей попали двое детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

На улице Строительной в СНТ «Колобок» водитель «Опеля» сбил 12-летнего мальчика, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу. В результате наезда школьник получил телесные повреждения.

В поселке Васильково на улице Весенней водитель «Крайслера» наехал на 5-летнего мальчика, который выбежал из-за припаркованного автомобиля. В результате наезда ребенок получил травмы.