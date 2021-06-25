5 педагогов, 3 студента: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Архив "КП"
За последние сутки в Калининградской области было зарегистрировано 120 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 89 случаев ОРВИ, 11 случаев пневмонии и 20 бессимптомных случаев.
Среди заболевших:
- 35 пенсионеров;
- 5 сотрудников образовательных учреждений;
- 10 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 2 сотрудника предприятий пищевой промышленности;
- 9 работников промышленных предприятий;
- 7 работников транспортных предприятий;
- 17 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- ребёнок;
- 3 Студента (БГА, БФУ, Колледж информационных технологий и строительства);
- 31 неработающий.