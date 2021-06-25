5 педагогов, 3 студента: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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За последние сутки в Калининградской области было зарегистрировано 120 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 89 случаев ОРВИ, 11 случаев пневмонии и 20 бессимптомных случаев.

Среди заболевших:

- 35 пенсионеров;

- 5 сотрудников образовательных учреждений;

- 10 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 2 сотрудника предприятий пищевой промышленности;

- 9 работников промышленных предприятий;

- 7 работников транспортных предприятий;

- 17 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- ребёнок;

- 3 Студента (БГА, БФУ, Колледж информационных технологий и строительства);

- 31 неработающий.