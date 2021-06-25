Международные эксперты признали Tele2 лучшей по доступности 4G

По результатам независимого отчета Opensignal за май 2021 года Tele2 опередила конкурентов по показателю доступности 4G (4G Availability): он оценивает долю времени, в течение которого пользователи оставались подключенными к сети 4G в ходе проведения замера. Оператор показал результат в 86,1%, опередив ближайшего конкурента на 2,2 п. п., а обладателя четвертого места – на 5,4 п. п.

.

Техническая программа Tele2 фокусируется на развитии технологии LTE: в прошлом году компания завершила масштабную программу по установке оборудования 4G на каждый сайт. В течение 2019-2020 гг. Tele2 ввела в эксплуатацию 30 000 новых базовых станций Ericsson на всей территории России. В прошлом году оператор нарастил число новейших базовых станций 4G на 56% год к году. В целом в регионах присутствия Tele2 покрыла сетями 4G 97% населения.

Tele2 также стала победителем по показателю «Игровой опыт» (Games Experience) с результатом 54,1 балла, опередив обладателя второго места на 1,9 балла. Оценка демонстрирует качество, которое получает пользователь мобильных игр на сети оператора, – на него влияют такие параметры, как джиттер, задержка и потеря пакетов. Tele2 активно продвигает направление мобильного гейминга и еженедельно проводит 30-40 турниров по мобильному киберспорту на платформе Cyberhero.

Аналитики Opensignal присвоили Tele2 первое место по показателю, который демонстрирует качество клиентского опыта при звонках через ОТТ-сервисы – приложения WhatsApp, Skype, Facebook Messenger. Высокое качество речи и устойчивость соединений при разговорах через мессенджеры возможны только при стабильности высокоскоростного мобильного интернета.

Opensignal публикует признанные во всем мире исследования качества мобильных сетей с точки зрения клиентского опыта. Миссия Opensignal – говорить правду о реальном опыте пользователя мобильных услуг: «Мы полагаем, что большая прозрачность подтолкнет мобильных операторов к развитию, поможет потребителям выбрать мобильного оператора, будет способствовать конкуренции и улучшит качество связи для каждого».