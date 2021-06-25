В Калининграде камеры «Безопасного города» поставили «смотреть» на пляж

В объектив попадает часть пляжа возле карьера. Фото: Безопасный город

Сегодня в Калининграде заработали 8 дополнительных видеокамер «Безопасного города». Оборудование установили на пересечении улиц Гаражная и Ленинский проспект (около площади Победы), в СНТ «Мечта», на пересечении улиц Багратиона-Железнодорожная.

Как сообщает пресс-служба «Безопасного города», на перекрестке Гаражная и Ленинский проспект работают две камеры они направлены на пешеходные переходы. В СНТ «Мечта» объективы двух камер смотрят на пляжную и прибрежную зоны. На перекрестке улиц Багратиона-Железнодорожная установлено 3 стационарные и одна камера с поворотным механизмом 360 градусов. Зона видимости на этой площадке охватывает дорожное полотно и тротуары. Всё оборудование оснащено ИК подсветкой, что обеспечивает качественную картинку как в дневное, так и в ночное время суток.

- Камеры «Безопасного города» устанавливаются в соответствии с рекомендациями правоохранительных органов. У нас строгая внутренняя политика контроля, гарантирующая соблюдение прав граждан. Информацию мы передаем только сотрудникам правоохранительных органов по официальному запросу, - пояснил директор учреждения «Безопасный город» Алексей Игнатенко.

Всего на сегодняшний день на территории Калининграда и области работает 1819 камер видеонаблюдения.