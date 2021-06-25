На Куршской косе оштрафовали 10 водителей, выехавших на пляж

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининградской области проходят рейды по пресечению выезда автомобилей на пляжи. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

На Куршской косе были выявлены сразу 10 водителей, которые заехали в лес в пределах водоохраной зоны. Нарушителям грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей.

В полиции напоминают, что запрещено подъезжать на автомобиле к морю ближе чем на 500 метров, если подъезд осуществляется не по дорогам. В ведомстве добавили, что рейды продолжатся на выходных по всей прибрежной зоне от Куршской косы, Куликово до Балтийска.