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Общество25 июня 2021 16:40

В выходные назначаются дополнительные поезда в Зеленоградск и Светлогорск

Виктор Сергеев
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Фото: Архив "КП"

В выходные дни, 26 и 27 июня, назначены дополнительные поезда, которые будут отправляться до станции Зеленоградск-Новый в 10.42 с Северного вокзала, а с Южного вокзала - в 20.55. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги

Из Зеленоградска в Калининград дополнительно назначенные поезда отправятся в 11.18 и 21.55 и проследуют до Южного вокзала.

В Светлогорск 26 и 27 июня назначен вечерний дополнительный поезд, который отправится с Южного вокзала в 20.26, в обратном направлении - в 21.50.