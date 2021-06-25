В Чкаловске временно меняется схема движения транспорта

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В микрорайоне Чкаловск временно меняется схема движения транспорта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 7 июля по 6 ноября будет поочередно ограничено движение по улицам Жиленкова и Тулена Кабилова для проведения ремонта участка канализационной сети.

При проведении первого этапа работ одностороннее движение будет введено по ул. Жиленкова от ул. Т. Кабилова до ул. Лейт. Калинина.

При проведении второго этапа работ закрывается сквозное движение транспорта по ул. Т. Кабилова на участке от ул. Лукашова до ул. Жиленкова.

Автобусы маршрута № 23 (в сторону центра) пойдут по ул. Лукашова, ул. Планерной, далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении - согласно существующей схеме движения.

Автобусы маршрутов № 31, 36, 72 (в сторону центра) - по ул. Лукашова, ул. Лейт. Калинина, далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении - согласно существующей схеме движения.