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Здоровье25 июня 2021 17:37

В Калининградскую область поставят еще 55 000 комплектов вакцины

Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов
Николай Литвинов
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Фото: Александр КАТЕРУША

Прививочная кампания против коронавируса в Калининградской области продолжает набирать обороты. Как сообщил на своей странице в Instagram губернатор Антон Алиханов, только за вчерашний день вакцину разными компонентами получили 2641 человек.

- Рад, что многие услышали наши доводы и пришли на прививочные пункты, - отметил глава региона. - Запас вакцины составляет порядка 15 000 комплектов. Сегодня с министром здравоохранения РФ Михаилом Альбертовичем Мурашко договорились о поставке в регион 55 000 комплектов вакцины в ближайшее время с учетом введенной Роспотребнадзором по Калининградской области обязательной вакцинации сотрудников ряда отраслей и служащих государственных органов.