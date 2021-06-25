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Здоровье25 июня 2021 17:51

Алиханов рассказал о запасе вакцины от коронавируса в Калининграде

Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

В Калининградской области в четверг, 24 июня, вакцину от коронавируса разными компонентами получил 2641 человек. Об этом в своем Instagram написал губернатор Антон Алиханов

«Рад, что многие услышали наши доводы и пришли на прививочные пункты. Запас вакцины составляет порядка 15 000 комплектов», - отметил глава региона.

Губернатор также сообщил, что договорился с министром здравоохранения РФ о поставке в регион 55 000 комплектов вакцины в ближайшее время «с учетом введенной Роспотребнадзором по Калининградской области обязательной вакцинации сотрудников ряда отраслей и служащих государственных органов».