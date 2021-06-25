Такая же, как в море: мэрия назвала температуру воды в озерах Калининграда

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Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Администрация Калининграда опубликовала в соцсетях результаты сегодняшних замеров воды у городских пляжей. В разрешенных местах для купания значения такие:
Шенфлиз +21,
Пелавское +22,
Карьер «Мечта» +22,
Голубые озера +22...+23,
Карповское +25.
Отметим, что примерно так же прогрелось Балтийское море у наших берегов. По данным сервиса «Яндекс.Погода», самая теплая вода у пляжа поселка Рыбачьего на Куршской косе - там сейчас +24. Температура моря возле Светлогорска, Пионерского и Янтарного составляет +21 градус.