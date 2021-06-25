Такая же, как в море: мэрия назвала температуру воды в озерах Калининграда

. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Администрация Калининграда опубликовала в соцсетях результаты сегодняшних замеров воды у городских пляжей. В разрешенных местах для купания значения такие:

Шенфлиз +21,

Пелавское +22,

Карьер «Мечта» +22,

Голубые озера +22...+23,

Карповское +25.

Отметим, что примерно так же прогрелось Балтийское море у наших берегов. По данным сервиса «Яндекс.Погода», самая теплая вода у пляжа поселка Рыбачьего на Куршской косе - там сейчас +24. Температура моря возле Светлогорска, Пионерского и Янтарного составляет +21 градус.