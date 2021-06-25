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Общество25 июня 2021 19:40

В Калининградской области десять выпускников сдали ЕГЭ по истории на 100 баллов

Всего этот предмет выбрали 478 человек
Надежда РЖЕВСКАЯ
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Десять выпускников школ сдали ЕГЭ по истории на 100 баллов.

Десять выпускников школ сдали ЕГЭ по истории на 100 баллов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Калининградской области ЕГЭ по истории 478 выпускников школ сдавали 11 июня.

- Сразу 10 участников экзамена получили 100 баллов, - сообщили в региональном министерстве образования.

Вот их имена. Выпускницы ШИЛИ - Валерия Шпинькова и Мария Абрамова, одиннадцатиклассники школы №44 Калининграда Виктория Малинина и лицея №49 Глеб Чигаев, представители гимназии №7 Балтийска Юлия Савенкова и классической школы Гурьевска Полина Федорова.

Кроме того, максимальный балл получили четыре выпускника прошлых лет – Нина Панкова, Мария Голынкина, Анастасия Лемешевская и Николай Иванченко.

- В целом, более 80 баллов набрал каждый десятый участник, сдававший историю, - отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что выпускники школ также отличились максимальными результатами ЕГЭ по химии, географии и литературе.