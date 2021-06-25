В Калининграде найден похититель кондитерских тележек

Накануне минувшего Рождества в Калининграде полицейские установили личность похитителя Санта-Клаусов. Серийный грабитель тогда признался, что ему очень сильно хотелось праздника.

Увы, ничего «поэтического» нет в свежей новелле о магазинном воре.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области, полицейские установили личность похитителя... кондитерских тележек.

- В ходе проведения доследственной проверки сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Центральному району Калининграда выяснили личность мужчины, подозреваемого в краже металлических кондитерских тележек, принадлежащих сетевому магазину на проспекте Победы, - отметили в полиции. – Установлено, что к краже причастен неоднократно судимый 35-летний горожанин.

Злоумышленник похитил три тележки, отвез их в пункт приема металлолома. Ущерб оценен в 43 000 рублей. О болезненной тяге подозреваемого к сладкому не сообщается.

Известно, что возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, подозреваемого проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Тележки уже изъяты.