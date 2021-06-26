КЖД опубликовала расписание дополнительных поездов на море с 28 по 30 июня

. Фото: Александр Подгорчук

С понедельника по среду, 28-30 июня, дополнительные поезда на морское побережье будут курсировать со следующим временем отправления:

- с Южного вокзала до Зеленоградска Нового в 9:00, 19:24 и 20:55, в Светлогорск - в 10:20 и 14:17, в Балтийск – в 9:50. До Южного вокзала из Зеленоградска 10:13, 20:15, 21:55, из Светлогорска 11:30, 15:58, 21:50.

С расписанием можно ознакомиться на сайте Калининградской железной дороги, Калининградской пригородной пассажирской компании, стендах вокзалов и станций, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».