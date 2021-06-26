В Калининграде автомеханик угнал отремонтированную машину и врезался в столб

В Калининграде полицейские раскрыли кражу автомобиля с охраняемой стоянки на Аллее Смелых. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Как оказалось, 39-летний автомеханик решил покататься по городу на автомобиле, который он ранее ремонтировал. Мужчина забрал у вахтёра ключи от иномарки под предлогом того, что ему якобы необходимо устранить обнаруженные неисправности, и уехал. Правда, через некоторое время на улице Муромской злоумышленник не справился с управлением и срезался в столб, после чего сбежал с места ДТП.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность угонщика была установлена. На горе-угонщика завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».