27 июня в Калининградской области не будут продавать алкоголь

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В воскресенье, 27 июня, в России отмечают День молодёжи. В этот день в Калининградской области не будут продавать спиртное.

Напомним, осенью 2019 года в регионе ужесточили антиалкогольный закон. Тогда Облдума приняла закон, по которому время продажи алкоголя сократилось на два часа. Теперь спиртное в области продают с 11 до 21 часа.

Также было запрещено продавать алкоголь в Международный день защиты детей (1 июня), День знаний (1 сентября), Всероссийский день трезвости (11 сентября).