В Калининграде на три дня закроют движение по проезду в районе ул. Гагарина

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В Калининграде с 5 по 7 июля будет закрыто сквозное движение транспорта по проезду в районе дома № 20 по ул. Ю. Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Проезд будет закрыт для обеспечения безопасности дорожного движения при прокладке участка газопровода высокого давления.

Ответственность за расстановку дорожных знаков и ограждения, а также за безопасность движения пешеходов и транспорта на время производства работ возложена на подрядную организацию ООО «Е.С.-Строй».