6 школьников, 26 безработных: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Архив "КП"

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 132 новых случая коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 103 случая ОРВИ, 20 пневмоний и 9 бессимптомных случаев.

Среди заболевших:

- 23 пенсионера;

- 2 работника здравоохранения;

- 4 сотрудника образовательных учреждений;

-10 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 5 сотрудников предприятий пищевой промышленности;

- 11 работников промышленных предприятий;

- 2 работников транспортных предприятий;

- 2 работника с/х предприятий;

- 2 работника предприятий сферы услуг;

- сотрудник банка;

- сотрудник учреждений культуры;

- сотрудник предприятия по оказанию телекоммуникационных услуг;

- сотрудник санатория;

- 2 сотрудника гостиниц;

-2 сотрудника охранных предприятий;

- 20 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 6 детей до 6 лет;

- 4 воспитанника д/с (86, 55, 134, 123);

- 6 учащихся (Школа 7, Ганзейская ладья, Гимназия 40, Школа 5, лицей 7 Черняховск, Школа посёлка Комсомольск)

- студент БФУ;

- 26 неработающих.