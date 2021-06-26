6 школьников, 26 безработных: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Архив "КП"
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 132 новых случая коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 103 случая ОРВИ, 20 пневмоний и 9 бессимптомных случаев.
Среди заболевших:
- 23 пенсионера;
- 2 работника здравоохранения;
- 4 сотрудника образовательных учреждений;
-10 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 5 сотрудников предприятий пищевой промышленности;
- 11 работников промышленных предприятий;
- 2 работников транспортных предприятий;
- 2 работника с/х предприятий;
- 2 работника предприятий сферы услуг;
- сотрудник банка;
- сотрудник учреждений культуры;
- сотрудник предприятия по оказанию телекоммуникационных услуг;
- сотрудник санатория;
- 2 сотрудника гостиниц;
-2 сотрудника охранных предприятий;
- 20 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 6 детей до 6 лет;
- 4 воспитанника д/с (86, 55, 134, 123);
- 6 учащихся (Школа 7, Ганзейская ладья, Гимназия 40, Школа 5, лицей 7 Черняховск, Школа посёлка Комсомольск)
- студент БФУ;
- 26 неработающих.