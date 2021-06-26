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Здоровье26 июня 2021 14:18

В Калининград поступило 12 тысяч комплектов вакцины «Спутник V»

Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

В Калининградскую область поступило очередная партия «Спутник V» - 12 тысяч комплектов доз. Об этом сообщила главврач областной инфекционной больницы Ольга Краснова.

В четверг, 24 июня, вакцину от коронавируса разными компонентами получил 2641 человек. Об этом в своем Instagram написал губернатор Антон Алиханов

«Рад, что многие услышали наши доводы и пришли на прививочные пункты. Запас вакцины составляет порядка 15000 комплектов», - отметил глава региона в пятницу, 25 июня.

Губернатор также сообщил, что договорился с министром здравоохранения РФ о поставке в регион 55000 комплектов вакцины в ближайшее время «с учетом введённой Роспотребнадзором по Калининградской области обязательной вакцинации сотрудников ряда отраслей и служащих государственных органов».