Калининградские легкоатлеты завоевали две бронзы паралимпийского чемпионата России

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Чувашии прошел национальный турнир по легкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и слепых. В соревнованиях приняли участие 450 спортсменов из 48 регионов РФ.

В активе калининградских легкоатлетов третьи места в секторах для прыжков в длину и высоту. Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, третьим из пяти в своем дивизионе стал мастер спорта из Балтийского городского округа Андрей Королев, прыгнувший на высоту 170 сантиметров. В другом дивизионе третьим из семи стал еще один мастер спорта России из Балтийска Дмитрий Горбач, прыгнувший в лучшей попытке на 5 метров 16 сантиметров.

Но путевки на Паралимпийские игры 2021 в Токио достались только победителям. Отметим, что в Японии наш регион будет представлен Александрой Ручкиной, соревнующейся в прыжках легкой атлетики спорта лиц с ментальными нарушениями здоровья и завоевавшей это право на международной арене. Самые престижные состязания мирового адаптивного спорта пройдут с 24 августа по 5 сентября.