В Калининградской области за сутки выявили 150 новых случаев коронавируса

Число заболевших коронавирусной инфекцией в Калининградской области продолжает расти. Как сообщили в федеральном оперативном штабе, за минувшие сутки было выявлено 150 новых случаев ковида. При этом 144 человека выздоровели и были выписаны из больниц.

В целом по России за последние сутки выявлено 20 538 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 2 964 (14,4%) - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране нарастающим итогом выявлен 5 451 291 человек в 85 регионах.

Также за сутки в стране зафиксировано 599 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 133 282 человека.