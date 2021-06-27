Калининградец пожаловался Владимиру Путину на «тотальную застройку» балтийского побережья

30 июня в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России» состоится ежегодная прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Сейчас на специальном сайте организован сбор вопросов и обращений к главе государства. Есть обращение и из Калининграда. Его автор - Евгений Павленко. Он обращает внимание президента на застройку балтийского побережья.

"Мой вопрос - это убедительнейшая просьба: обратить ваше пристальное внимание к судьбе Калининградской области, - пишет Евгений Павленко. - А именно, к охране ее природы. Сейчас уникальнейшая природа Куршского национального парка, Филинской бухты и всего побережья в целом приносится в жертву тотальным застройкам, туристическому бизнесу и индустрии.

Нещадно вырубаются деревья, уничтожается побережье, стройка ведется от первой линии у моря... Спасите пожалуйста наш край от разрушения и застройки!"

Если по поводу застройки Куршской косы автор послания, скорее всего, преувеличил, то в Зеленоградске, Светлогорске и Пионерском действительно реализуются крупные проекты по застройке, при этом природные ландшафты зачастую приносятся в жертву. Что касается Филинской бухты - одного из самых живописных мест на побережье, - то возле нее планируется строительство федерального детского лагеря.