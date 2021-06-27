Проекту застройки центра Калининграда рекомендовали добавить историчности

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На состоявшемся в Калининграде IV всероссийском фестивале "Архитектурное наследие-2021" эксперты в целом положительно оценили концепцию застройки территории на месте Дома Советов, представленную "Студией 44" Никиты Явейна.

- Лично мне концептуальная направленность понравилась. Мы сейчас обменялись мнениями, что, может быть, какие-то нюансы отдельные имело бы смысл как-то поменять, но это уже то, что касается лично вкуса, - сказал в интервью "РБК Калининград" директор архива РАН Александр Работкевич. - Ну например, стекла в этом проекте по нашему архитектурному вкусу, может быть, многовато. Если бы его было чуть меньше или он был бы больше с уклоном на историчность, возможно, это смотрелось бы интереснее. Но в целом проект для города вполне интересный и позволяет создать и общественное, и деловое, и туристическое пространство и в общем контексте среды в этой части города вполне интересно смотрится.

В концепции "Студии 44" разработчики попытались воплотить идею "современной территории со средневековой силуэтностью". Возле Дома Советов предлагается возведение разноуровневого комплекса зданий общественно-делового назначения, где разместятся правительство региона, мэрия, музейный комплекс, МФЦ, гостиницы, офисы. В нижние уровни комплекса встроят многофункциональные пространства (кафе, предприятия обслуживания, магазины). Предусмотрены зеленые и прогулочные зоны, видовые площадки.

Добавим, что проект Никиты Явейна вызвал неоднозначную реакцию в Калининграде.

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В прошлом году губернатор Антон Алиханов анонсировал наполеоновские планы реконструкции центральной части Калининграда. Заказ на проектирование получила питерская «Студия 44» Никиты Явейна. Архитекторы трудились в течение нескольких месяцев, а во вторник, 8 июня, в БФУ имени Канта представили результаты работы (подробности).