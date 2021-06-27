Больше всего пенсионеров и безработных: кто заболел коронавирусом в Калининграде

За минувшие сутки в Калининградской области коронавирусом заразились 150 человек. В региональном оперативном штабе пояснили, что в структуре - 109 ОРВИ, 17 пневмоний, 24 бессимптомных. Нарастающим итогом в области зарегистрировано 35 827 случаев ковида.

Среди заболевших:

- 29 пенсионеров;

- 4 работника здравоохранения;

- 9 сотрудников образовательных учреждений;

- 11 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 10 работников промышленных предприятий;

- 12 работников транспортных предприятий;

- работник предприятий сферы услуг;

- сотрудник банка;

- сотрудник летнего оздоровительного учреждения;

- сотрудник гостиницы;

- 24 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

- 6 детей до 6 лет;

- 3 воспитанника д/с (д/с 14 Балтийск; д/ 87,122 Калининград);

- 3 учащихся (школы № 10, 5 Калининград, школа № 5 Балтийск);

- 3 студента (БФУ, РАНХИГС , Прибалтийский судостроительный техникум);

- 32 неработающих.