В Калининградской области введут в сельхозоборот 800 га польдерных земель

. Фото: Instagram.com

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил на своей странице в Инстаграме, что в районе поселка Заповедное Славского городского округа, на польдерных землях, полным ходом идут мелиоративные работы.

- Результатом мероприятий станут примерно восемьсот гектаров, которые мы дополнительно введем в сельхозоборот в Славском округе силами «Калининградмелиорации», - сообщил Антон Алиханов.

Он отметил, что в том числе будет реконструирована осушительная насосная станция № 35 (оснащена еще насосами довоенного производства).

- А на станции № 36а необходим капитальный ремонт, разрабатывается проектная документация, - добавил губернатор.