В Калининградской области прошли учения с «кочующими» минометами

. Фото: архив Западного военного округа

Во время учебных стрельб минометные батареи мотострелкового полка армейского корпуса Балтийского флота применили тактику «кочующие» минометы.

Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, из орудий, установленных в кузовах автомобилей КамАЗ, артиллерийские расчеты выполнили залпы по ненаблюдаемым целям, находящимся за естественными преградами - возвышенностями и лесополосами.

- Минометчики в условиях лесисто-болотистой местности на полигоне "Правдинский" в Калининградской области за короткий промежуток времени поразили свыше 30 целей, имитирующих бронетехнику, живую силу и позиции противника на расстоянии от 700 до 2500 метров, - отметили в пресс-службе.

Сообщается также, что занятия проходили в дневное и ночное время суток. Корректирование огня и контроль поражения целей осуществляли штатные расчеты комплексов беспилотной авиации.