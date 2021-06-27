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Происшествия27 июня 2021 20:06

В Гусевском районе произошло смертельное ДТП

Кирилл Алексеев
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Фото: УГИБДД Калининградской области

В воскресенье, 27 июня, около 4 часов утра произошло смертельное ДТП в районе поселка Кубановка Гусевского городского округа.

Как сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД по Калининградской области, 29-летний водитель "Рено", двигаясь со стороны Кубановки в сторону поселка Весново Краснознаменского района, на прямом участке дороги выбрал неправильный боковой интервал, в результате чего врезался в придорожное дерево. Удар был такой силы, что водитель погиб на месте ДТП.