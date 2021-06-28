Региональный минздрав: запись на определенную вакцину не проводится

Вакцина "Спутник Лайт" для массовой иммунизации в Калининградскую область пока не поступала. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На странице губернатора Антона Алиханова в Инстаграм калининградцы продолжают задавать вопросы региональным властям о правилах проведения вакцинации против коронавирусной инфекции.

Многих интересует: оказавшись в прививочном пункте, есть ли у них право выбора вакцины?

- Можно ли выбрать вакцину? Доступен ли «Спутник Лайт»? Как встать в очередь на эту вакцину? – поинтересовалась одна из подписчиц.

Эти вопросы прокомментировали представители регионального минздрава.

- Записей на определенную вакцину не проводится, - подчеркнули в ведомстве. – По закону мы приглашаем на вакцинацию как на процедуру, а не на вакцину.

Также в минздраве сообщили, что поставок вакцины «Спутник Лайт» в регион еще не было.

- Всю вакцину в регионы поставляет федеральный цент, когда и какая придет - заранее не анонсируется. Основным препаратом для массовой иммунизации населения страны по-прежнему остается «ГамКовидВак» («Спутник V»), - отметили организаторы иммунизации.