В Калининграде в понедельник отключено электричество на шести улицах

. Фото: "КП" Архив

В Калининграде в понедельник, 28 июня, в течение дня не будет электричества в домах на шести улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов электричество отключено на Советском пр-те, 126 (ЦТП, ВНС), 128, 134, ул. Красной, 164а, ул. Старорусской, 2-4, 10-30, ул. Третьяковской, 2, 8а, 10, 10а, 13а, 19а, 21-31, 32-40, а также ул. У. Громовой, 94, 96, 102, 104.

До 20 часов света не будет на ул. Косм. Леонова, 78, 81-85, 85а, 87а.

Отключений холодной и горячей воды на сегодня не запланировано.