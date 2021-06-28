Калининградец оплатил долг по кредиту, чтобы избежать ареста своего БМВ

. Фото: Служба судебных приставов

Житель Светлого погасил задолженность по кредиту, чтобы не лишиться своего автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Службы судебных приставов.

Горожанин задолжал 86 тысяч рублей по кредиту и не торопился возвращать деньги банку. Приставы установили, что у него есть автомобиль БМВ, и пригласили должника на прием. Там ему «популярно» разъяснили, что на машину будет наложен арест и ему придется стать пешеходом.

Спустя полчаса 86 тысяч рублей поступили на депозитный счет отделения приставов. Деньги уже перечислены взыскателю, сообщает пресс-служба ведомства.