Рост продолжается: За сутки в Калининграде выявили 162 случая коронавируса

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В Калининградской области за сутки было выявлено 162 новых случая коронавируса, сообщили «Комсомолке» в федеральном оперативном штабе. В субботу в регионе было зафиксировано 150 новых случаев COVID-19.

Всего в области с начала пандемии зарегистрировано 35 989 случаев заболевания.

За последние сутки в России выявлено 21 650 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 14,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 611 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 12 626 человек.