«Всех ждем в гости»: Алиханов пригласил туристов на восток Калининградской области

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в ходе онлайн-тура «Это Россия», организованного на платформе «Россия - страна возможностей», рекомендовал туристам обратить внимание на восток области.

«Советую отправиться на восток области и посетить такие замечательные туристические дестинации, как поселок Железнодорожный, Черняховск, Советск. В этом году сделали с РЖД тур на ретропоезде в сторону Советска», - отметил губернатор.

Глава региона также рассказал об основных достопримечательностях и объектах туристской инфраструктуры, которые делают Калининградскую область одним из самых популярных направлений.

«Многое в нашем регионе делается для развития туристской инфраструктуры, спорта. Сейчас заканчивается строительство большой велодорожки на побережье Балтийского моря. Если кто не знал, мы также развиваем серфинг, и Калининград, пожалуй, лучшее место в России прежде всего для начинающих серферов. Конечно, туристов привлекает уникальное историческое наследие самого западного региона нашей страны, возможность послушать крупнейший органный комплекс России. Скоро у нас пройдет фестиваль «Голосящий КиВиН», Суперкубок «Зенит» - «Локомотив», фестиваль «Калининград Сити Джаз», этим летом будет что посмотреть и культурно обогатиться. Всех ждем в гости», - обратился к участникам онлайн-тура Антон Алиханов.