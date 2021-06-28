30 предпринимателей, 5 школьников: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 162 случая коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 110 случаев ОРВИ, 24 пневмонии и 28 бессимптомных случаев.

Среди заболевших:

- 34 пенсионера;

- 5 работников здравоохранения;

- 4 сотрудника образовательных учреждений;

- 16 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- сотрудник предприятия пищевой промышленности;

- 7 работников промышленных предприятий;

- 8 работников транспортных предприятий;

- 4 работника предприятий сферы услуг;

- 3 сотрудника банков;

- 3 сотрудника учреждений культуры и досуга ;

- сотрудник санатория;

- вахтовик;

- 30 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- ребенок до года ;

- воспитанник д/с № 18 Советска;

- 5 учащихся (школа № 9, лицей № 23, школа «Росток» Калининграда);

- студент МФЮА;

- 37 неработающих.