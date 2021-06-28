30 предпринимателей, 5 школьников: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 162 случая коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 110 случаев ОРВИ, 24 пневмонии и 28 бессимптомных случаев.
Среди заболевших:
- 34 пенсионера;
- 5 работников здравоохранения;
- 4 сотрудника образовательных учреждений;
- 16 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- сотрудник предприятия пищевой промышленности;
- 7 работников промышленных предприятий;
- 8 работников транспортных предприятий;
- 4 работника предприятий сферы услуг;
- 3 сотрудника банков;
- 3 сотрудника учреждений культуры и досуга ;
- сотрудник санатория;
- вахтовик;
- 30 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- ребенок до года ;
- воспитанник д/с № 18 Советска;
- 5 учащихся (школа № 9, лицей № 23, школа «Росток» Калининграда);
- студент МФЮА;
- 37 неработающих.