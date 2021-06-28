В Светлогорске охранник украл два электросамоката, но забыл про GPS-маяки

В Светлогорске полицейские раскрыли кражу двух электросамокатов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Средства индивидуальной мобильности (СИМ) стоимостью 90 тысяч рублей пропали с территории около театра эстрады. Разыскать их удалось благодаря цифровым технологиям: на них были установлены GPS-маяки. Они-то и привели полицейских к вору - 32-летнему сотруднику одного из ЧОП.

Один из электросамокатов полицейские обнаружили в багажнике автомобиля, второй был спрятан в квартире по месту жительства злоумышленника.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.