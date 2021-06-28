Житель Черняховска сломал приятелю челюсть из-за девушки

Драка двух жителей Черняховского района из-за девушки закончилась сломанной челюстью и уголовным делом. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

21-летний и 23-летний жители поселка Пеньки испытывали чувства к общей подруге. Отношения парни решили выяснить при помощи кулаков, «победителем» в драке стал старший ухажер, одним ударом сломав сопернику в любви челюсть.

Увидев драку мужчин, девушка разняла их и вызвала полицию и скорую помощь. Медики расценили травму пострадавшего как средней тяжести вред здоровью.

На злоумышленника завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.