В Советске полицейские обнаружили нарколабораторию в квартире

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Советске полицейские ликвидировали нарколабораторию в квартире жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

41-летняя горожанка закупила специальное оборудование и ударными темпами принялась выращивать марихуану. Урожай советчанка высушивала в ванной комнате, а хранила в холодильнике.

К визиту правоохранителей она успела изготовить более 260 граммов марихуаны.

Наркотики и оборудование были изъяты, на женщину завели уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.