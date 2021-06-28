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Общество28 июня 2021 13:55

В Советске полицейские обнаружили нарколабораторию в квартире

Изъято 260 граммов марихуаны
Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Советске полицейские ликвидировали нарколабораторию в квартире жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

41-летняя горожанка закупила специальное оборудование и ударными темпами принялась выращивать марихуану. Урожай советчанка высушивала в ванной комнате, а хранила в холодильнике.

К визиту правоохранителей она успела изготовить более 260 граммов марихуаны.

Наркотики и оборудование были изъяты, на женщину завели уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.