Пункт вакцинации в офисе фестиваля «Калининград Сити Джаз» продлевает работу до конца июля

. Фото: Александр КАТЕРУША

Пункт вакцинации от COVID-19, который расположен в офисе фестиваля «Калининград Сити Джаз» (проспект Мира, 33), продлевает работу до конца июля. Как сообщает оргкомитет, связано это «с высоким спросом и большим количеством желающих сделать прививку».

Сделать прививку может любой желающий совершенно бесплатно.

Пункт вакцинации работает до 31 июля с понедельника по пятницу с 12.00 до 18.00. С собой необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС. Сертификат о вакцинации можно получить на сайте «Госуслуги».

Напомним, выездной пункт вакцинации от городской больницы № 3 был организован на проспекте Мира, 33, в рамках подготовки к XV международному фестивалю «Калининград Сити Джаз». Пункт начал работать 23 июня.