В РПЛ пока не обсуждали перенос матча за Суперкубок России из Калининграда

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Ситуация с коронавирусом в Калининградской области продолжает ухудшаться, и на прошлой неделе власти ввели новые ограничения. Среди них есть запрет на посещение спортивных мероприятий, но только тех, что проходят в помещениях.

Ближайшим крупным спортивным событием в Калининграде должен стать матч за Суперкубок России. Встреча «Зенита» и «Локомотива» запланирована на 17 июля. Как сообщил РИА «Новости» пресс-атташе Российской премьер-лиги Дмитрий Зеленов, на сегодняшний день никаких решений о переносе матча из Калининграда либо на другую дату не принято.

- Пока вопрос переноса не обсуждался, - сказал Зеленов.