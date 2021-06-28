Калининградская теннисистка завоевала золото чемпионата Европы спорта глухих

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

На Крите прошел континентальный турнир по классическому теннису среди спортсменов с нарушением слуха. Призовые места в одиночном, парном и смешанном разрядах оспорили свыше 100 представителей 16 государств.

Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, в составе сборной России двойного успеха добилась победительница национального чемпионата в парном разряде Анастасия Ласица. Она победила в личном зачете и вместе с Татьяной Кощеевой из Москвы стала третьей в соперничестве женских дуэтов.

В индивидуальном первенстве калининградская спортсменка переиграла представительниц Израиля, Франции, Греции и Сербии с общим счетом 48:17. Так, в финале россиянка оказалась сильнее представительницы Сербии со счетом 6:2, 6:2 по сетам. В матче за третье место парного женского разряда калининградка и москвичка переиграли представительниц Турции.