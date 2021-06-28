Экс-губернатору Владимиру Егорову присвоили звание почетного гражданина Калининградской области

Владимир Егоров. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Решение о присвоении звания почетного гражданина Калининградской области депутаты приняли на внеочередном заседании думы. Предложенная кандидатура была одна - бывшего губернатора Владимира Егорова.

- Владимир Григорьевич и сегодня является непререкаемым авторитетом не только среди военных моряков, но и в глазах простых калининградцев. Столь большое уважение - во многом результат того, что гордый девиз русского офицерства «Честь имею служить Отчизне» для него всегда был и остается духовно-нравственным стержнем, руководством к действию, - отметила спикер Марина Оргеева.

Депутатский корпус одобрил кандидатуру единогласно.

Напомним, Владимир Егоров занимал пост губернатора Калининградской области с 2000 по 2005 год.